Italia-Belgio: Saelemakers titolare e a un passo dal gol

Grande occasione per l’esterno del Milan, anche oggi titolare con la sua Nazionale nella semifinale di Nations League contro gli azzurri di Mancini.

Si sta giocando ora la finale per il terzo e quarto posto di Nations League allo Stadium di Torino. Tante emozioni in questo primo tempo di Italia-Belgio, nonostante il risultato si ancora bloccato sullo 0-0. Fanno notizia gli applausi per Gianluigi Donnarumma prima del match. L’ex portiere rossonero è sceso tra l’altro in campo con la fascia di capitano, diventando il secondo giocatore più giovane con la fascia in Nazionale, dopo Rivera. Tra le fila del Belgio invece una maglia da titolare è stata data ad Alexis Saelemaekers. L’esterno del Milan si conferma sempre più protagonista con la sua Nazionale.

Nel corso del primo tempo il rossonero è anche andato ad un passo dal gol al 25simo minuto di gioco quando ha raccolto un suggerimento dalla destra e ha calciato di prima intenzione. Donnarumma sarebbe stato beffato se il pallone non avesse impattato contro la parte inferiore della traversa. Grande occasione quindi per Saelemaekers, che si conferma sempre più pericoloso in zona gol quest’anno.