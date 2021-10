Milan Beffato, l’attaccante va a zero all’Arsenal

Il Milan guarda al calciomercato dei prossimi svincolati per rafforzare l’attacco. Occhi puntati anche su Azmoun ma l’Arsenal potrebbe anticipare tutti

Il calciomercato dei prossimi parametri zero è pronto ad infiammarsi. Sono diversi gli attaccanti, che vedranno scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno. In Italia ad esempio i fari sono principalmente puntati su Andrea Belotti e Lorenzo Insigne.

Entrambi gli italiani sono stati accostati al Milan ma è il Gallo quello che sembra avere più possibilità di approdare in rossonero. Se ne saprà certamente di più a gennaio, quando si potrà già accordarsi con nuove squadre.

All’estero, guardando sempre in attacco, le occasioni non mancano e anche in questa circostanza molti di questi profili sono stati accostati al Diavolo. Stiamo parlando, ad esempio, di Lacazette, intenzionato a lasciare l’Arsenal al termine della stagione.

Arsenal avanti su Azmoun

Proprio i Gunners per sostituire il francese – secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’ – starebbero pensando a Sarda Azmoun. Per l’attaccante iraniano parlano i numeri per lui: nella scorsa stagione sono stati 19 i gol in 25 match. In questa, invece, sono 5 in 9 gare disputate. Secondo il portale spagnolo, l’inserimento dell’Arsenal nella corsa al giocatore potrebbe rimescolare la carte, con gli inglesi che balzano in vantaggio rispetto al Milan e al Siviglia.

L’attacco del Milan del futuro è davvero un’incognita. La sensazione è che molto giri attorno a Zlatan Ibrahimovic. Pellegri deve guadagnarsi il riscatto e ad oggi – se lo svedese dovesse decidere di appendere gli scarpini al chiodo – potrebbero essere due i nuovi attaccanti.