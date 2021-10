Milan Femminile, pari contro la Roma 1-1: aumenta il distacco con Sassuolo e Juve

Pareggiano le rossonere di Ganz contro un’ottima Roma. 1-1 al Vismara! Adesso, Sassuolo e Juventus sono sempre più lontane!

Big match oggi allo Stadio Vismara tra Milan e Roma, valido per la 6° giornata di Serie A Femminile! Le rossonere di Maurizio Ganz hanno incontrato un’avversaria parecchio ostica e già nel primo tempo sono arrivati i primi segnali d’allarme. Le giallorosse ci hanno messo soltanto 12 minuti a trovare il gol del vantaggio con Serturini, centrocampista di grandi qualità definita futuro del calcio italiano in rosa.

In generale, i primi 45 minuti sono stati parecchio complicati per il Milan, che ha faticato a rialzare la testa. Nettamente diverso l’andamento del secondo tempo. Già al 48’, è arrivato il pareggio delle rossonere con Grimshaw. E in seguito sono state diverse le occasioni per le ragazze di Ganz per trovare il vantaggio e portare a casa i tre punti. Ma un pò di sfortuna e la bravura del portiere giallorosso Caesar hanno impedito la vittoria milanista.

Sicuramente, è da apprezzare l’atteggiamento propositivo e di coraggio delle rossonere, che nella seconda frazione di gara si sono dimostrate superiori alle avversarie. Dopo il solo pareggio ottenuto, il Milan conferma il piazzamento al terzo posto della classifica di Serie A, a quota 13 punti. La Roma è rimasta sotto, quarta a 10 punti, ma con una gara in meno da recuperare.

Preoccupa, invece, la fuga di Juventus e Sassuolo, entrambe ancora vittoriose in questa sesta giornata di campionato. Bianconere e neroverdi comandano a pari punti la classifica (18 punti), e sembrano non voler affatto arrestare la loro corsa allo scudetto. Il Milan dovrà cercare di recuperare il prima possibile il distacco.