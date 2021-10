ML – Calabria, niente lesione: le ultime sul terzino

Arrivano buone notizie sulle condizioni di Davide Calabria. Per il terzino italiano, fermatosi in Nazionale, nessuna lesione. Gli esami hanno confermato la semplice lesione per il giocatore

Buone notizie per Davide Calabria. Il terzino, rientrato a Milanello, dopo i guai muscolari accusati in Nazionale, si è sottoposto agli esami del calcio per valutare l’entità del danno. Come raccolto dalla redazione, il calciatore non ha riportato alcuna lesione, bensì un semplice affaticamento.

L’ottimismo di ieri trova dunque conferme oggi: Stefano Pioli può sorridere in vista dei tanti impegni di ottobre. Prima della nuova pausa, per le Nazionali, che ci sarà dopo il derby del 7 novembre, il Milan sarà chiamato a scendere in campo per ben sette volte, giocando praticamente sempre ogni tre giorni.

Gli impegni del Milan

Sabato, alle ore 20.45 a San Siro, ci sarà il Verona di Igor Tudor, poi Porto, Bologna, Torino, Roma e ancora una volta i portoghesi, prima dell’Inter.

Per la sfida contro i gialloblu Calabria dovrebbe dunque esserci. Spetterà a Pioli decidere se schierarlo dal primo minuto o meno. E’ comunque pronto Pierre Kalulu, che quanto è stato chiamato in causa, ha sempre risposto presente.