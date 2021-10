Milan, la maledizione continua: un altro infortunio dopo Messias

Il giovane rossonero costretto a lasciare il ritiro della Nazionale Italiana Under 20 per una infiammazione al tendine rotuleo

Continua la maledizione degli infortuni in casa Milan. Dopo la notizia del problema muscolare per Junior Messias, adesso anche Daniel Maldini sembra essere andato ko. Problema al tendine rotuleo per lui, rimediato in Nazionale Under 20.

Oggi Daniel compie 20 anni, ma il suo compleanno è stato rovinato da questa notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport. Il figlio di Paolo era andato anche in gol qualche giorno fa, adesso è stato costretto a lasciare il ritiro dell’Under 20 a causa di questo problema.

Leggi anche:

Daniel Maldini infortunato: i tempi di recupero

Dopo il fastidio rimediato con la Nazionale Under 20, adesso Daniel è in viaggio per tornare a Milanello dove sarà valutato dallo staff medico rossonero. Infiammazione al tendine rotuleo: questo l’infortunio rimediato da Maldini che non gli permetterà di continuare il torneo “8 Nazioni”.

Primo gol col Milan, la rete con la Nazionale Under 20 e adesso l’infortunio: avrebbe sicuramente voluto passare un compleanno migliore Daniel Maldini. Sicuramente Stefano Pioli non sarà contento di questa situazione. Resta adesso da capire quali saranno i tempi di recupero per il giovane milanista.