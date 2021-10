Verso Milan-Verona: sorpresa Calabria, può giocare da subito

Buone notizie sul fronte infortuni, con Davide Calabria che potrebbe anche essere subito a disposizione del Milan.

Nella giornata di ieri è arrivata un’ottima notizia dall’infermeria Milan. Niente di grave per Davide Calabria, il terzino rossonero che si era infortunato a livello muscolare nel ritiro della Nazionale italiana e aveva subito destato preoccupazione.

Come già previsto nelle ore precedenti, il dolore all’adduttore è risultato essere nulla di grave. Ieri Calabria si è sottoposto ai controlli di rito a Milanello, che hanno evidenziato solo un lieve affaticamento muscolare. Nessuna lesione e dunque nessuno stop a lungo termine.

Addirittura, secondo quanto scrive oggi Tuttosport, Calabria sarebbe candidato ad una maglia da titolare per Milan-Verona di sabato prossimo, prima gara dopo la sosta per le nazionali. Il terzino inizialmente sembrava certamente out per il prossimo weekend, invece da Milanello filtra ottimismo.

Calabria o Kalulu: ballottaggio sulla fascia destra

Ora la palla passa direttamente a Stefano Pioli. Lo staff medico del Milan avrebbe già dato il via libera per poter considerare Calabria a disposizione contro l’Hellas Verona. Il tecnico rossonero dovrà invece valutare se rischiarlo subito oppure lasciarlo al massimo in panchina.

Le opzioni sono due: rilanciare immediatamente il vice-capitano rossonero, che sta vivendo un momento davvero positivo (vedi il gol all’Atalanta). Oppure risparmiargli il match contro i veneti e proporre dal 1′ minuto il terzino francese Pierre Kalulu, anche lui positivo in questo avvio di stagione.

Dubbi che mister Pioli risolverà solo nei prossimi giorni. Chi invece certamente salterà Milan-Verona, a meno di colpi di scena, sono gli altri infortunati. I vari Ibrahimovic, Krunic e Bakayoko sembrano destinati a ritornare in campo con maggiore calma. Mentre Florenzi, operatosi al menisco, sarà a disposizione solo dal mese di novembre.