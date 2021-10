Tonali, rinascita anche fuori dal campo: chi è la fidanzata Giulia Pastore

Non solo dal campo arrivano le buone notizie per Sandro Tonali. Il gioiellino di Pioli di nuovo insieme a Giulia Pastore: chi è la fidanzata del numero 8

Un periodo d’oro Sandro Tonali. Il giovane, che lo scorso anno aveva deluso le grandi (forse esagerate) aspettative nei suoi confronti, si è preso il Milan in questo inizio di stagione. In punta di piedi, tra prestazioni in crescendo, gol e assist anche pesanti, l’ex Brescia sta finalmente emergendo, dopo un lungo periodo di ambientamento. Già la scorsa estate, quando il ragazzo decise di rinunciare a parte dello stipendio, qualcosa deve essersi mossa nella sua testa.

Un cambio di rotta che ha portato Sandro anche nuovamente nel giro della nazionale maggiore (anche se al momento è il capitano imprescindibile e irrinunciabile degli azzurrini di Nicolato). La svolta, per il classe 2000, è arrivata anche dal punto di vista sentimentale. Come le prestazioni di Tonali, anche la sua relazione è rinata dopo un periodo buio.

Giulia Pastore, chi è la fidanzata di Tonali

“Non lo conoscevo abbasta, ho deciso che viene prima la mia serenità”. Con queste parole via social lo scorso aprile, Giulia Pastore aveva annunciato la rottura dal centrocampista azzurro. Una separazione durata però pochi mesi, visto che i due – in parallelo con l’ascesa sul campo di Sandro – sono ritornati insieme già nel corso dell’estate e sembrano adesso più affiatati che mai.

Giulia ha 21 anni, e da più di un anno ormai è la fidanzata del numero 8 rossonero. La giovane è testimonial per un noto brand di gioielleria italiano, e vanta su Instagram più di 26mila follower. I due avevano anche trascorso il lockdown insieme, come dichiarato da Tonali durante un’intervista lo scorso anno. Dopo la fine della loro relazione arrivata ad aprile, è stata la stessa Pastore a condividere il 9 luglio una foto in compagnia di Tonali, con una didascalia che ha lasciato poco spazio all’interpretazione. “Perdersi per poi ritrovarsi. Ci sono amori che fanno il giro del mondo, giri immensi, per poi tornare ancora più belli”.

Adesso, nonostante la riservatezza dei momenti iniziali del rapporto, cominciano anche a comparire diversi scatti di coppia sui rispettivi profili Social. Per Sandro è al momento solo una la foto in compagnia della fidanzata, anch’essa datata 9 luglio. La giovane influencer invece è intervenuta più volte rispetto al compagno, condividendo di recente anche la sua prima partita a San Siro, condita dal gol del centrocampista contro il Cagliari. Inevitabile la dedica in quell’occasione nelle stories: ” Il tuo primo gol con la maglia del tuo cuore è arrivato. Lo sapevo, sei un campione”. Insomma, continua il periodo d’oro di Sandro Tonali anche fuori dal campo.