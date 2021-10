Rinnovo Theo Hernandez, il Milan ora accelera: la mossa per lo stipendio

Il Milan presto deve accelerare per rinnovare il contratto di Theo Hernandez, titolarissimo della squadra di Pioli e ora anche della Francia.

Le recenti partite di Nations League hanno confermato ulteriormente quanto sia forte Theo Hernandez. Contro il Belgio ha segnato il gol della vittoria e contro la Spagna ha effettuato l’assist decisivo a Kylian Mbappè.

Il terzino del Milan si sta prendendo anche la Francia. Le maggiori squadre europee si erano già accorte del suo talento, ma adesso hanno avuto ulteriori prove. Il club rossonero si ritroverà a dover fare i conti con offerte che inevitabilmente arriveranno nel prossimo calciomercato estivo.

Theo Hernandez, il Milan deve triplicargli l’ingaggio

Il Milan deve muoversi quanto prima per rinnovare il contratto di Theo Hernandez, che va in scadenza a giugno 2023. L’ideale sarebbe trovare un accordo entro fine anno, così da respingere eventuali assalti già nel calciomercato di gennaio 2022.

Il giornalista Alfredo Pedullà su Gazzetta.it scrive che la società rossonera dovrà triplicare lo stipendio del terzino francese per ottenere la sua firma. In questo modo l’ingaggio passerebbe da 1,5 a 4,5 milioni di euro netti a stagione. Necessario garantire al giocatore un cospicuo aumento per evitare che possa essere attratto da eventuali ricche offerte dall’estero.

Effettivamente lo stipendio attuale di Theo Hernandez se confrontato con il valore che ormai raggiunto il suo cartellino. Grazie alle prestazioni messe in campo in queste stagioni, il prezzo ha superato i 50 milioni. Il Milan ne aveva spesi 21 nell’estate 2019 per acquistarlo dal Real Madrid.

Theo Hernandez finora ha sempre dichiarato di essere felice di indossare la maglia rossonera e non ha mai fatto trapelare la volontà di volersene andare. Inoltre, il suo rapporto con Paolo Maldini è fantastico e questo potrebbe incidere molto sulla trattativa.