Ibrahimovic, le sue condizioni: da Milanello non arrivano buone notizie

Non sono positive le notizie che giungono direttamente da Milanello e che riguardano il recupero fisico di Zlatan Ibrahimovic

Brutte notizie dall’infermeria di Milanello. Zlatan Ibrahimovic non ci sarà nemmeno contro il Verona: a riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Pioli aveva dichiarato che avrebbe voluto averlo a disposizione subito dopo la sosta causa Nazionali, ma a quanto pare non sarà così.

Come riportato dal quotidiano, infatti, lo svedese difficilmente potrà esserci contro l’Hellas Verona, nella gara che segna il ritorno della Serie A e che si disputerà sabato sera a San Siro. Sicuramente il tecnico emiliano non sarà contento di questa situazione che va ormai avanti da troppo tempo, ma quantomeno ha recuperato Oliver Giroud.

Ibrahimovic, l’obiettivo diventa la gara col Porto

Zlatan non sembra dunque aver smaltito del tutto il problema che lo affligge da ormai diverse settimane e che interessa la zona del polpaccio e del tendine. Sta continuando a lavorare a parte ed in maniera molto intensa a Milanello per rientrare quanto prima.

Ibra non tornerà a correre prima di giovedì: è per questo che la sua convocazione per sabato diventa alquanto improbabile. Se dovesse riuscire a rispettare la tabella di marcia, e dunque mettere benzina nella gambe da giovedì ed in tutti i giorni successivi, potrebbe prendere campo l’idea di vederlo in campo (o perlomeno convocato) nella gara di Champions League in programma martedì prossimo contro il Porto: un match diventato fondamentale per il cammino in Europa dei rossoneri.