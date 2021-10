Italia-Svezia U21: Tonali e Colombo partono titolari

Ben due rossoneri presenti nella formazione titolare di Italia-Svezia Under 21, match valido per le qualificazioni a Euro 2023.

A breve saranno protagonisti anche gli azzurrini di Nicolato. Sono state rese note le formazioni ufficiali di Italia-Svezia, match in programma alle ore 17:30 e valido per le qualificazioni all’Europeo 23 Under 21.

L’Italia è a punteggio pieno con tre vittorie ma la Svezia è al primo posto del girone con 10 punti per aver giocato una partita in più rispetto agli azzurri. Sarebbe pertanto importante un successo, dal momento che il primo posto è l’unico a garantire la qualificazione diretta all’europeo. Fra i titolari di Nicolato ci sono ben due rossoneri, uno di questi è in prima squadra, Sandro Tonali, mentre l’altro è in prestito alla Spal, ovvero Lorenzo Colombo. In attacco figura anche l’obiettivo rossonero Lorenzo Lucca, che sta facendo benissimo col Pisa.

Leggi anche:

Ecco le formazioni ufficiali di Italia-Svezia:

Italia (4-3-3): Turati; Bellanova, Lovato, Okoli, Udogie; Tonali, Sa. Esposito, Rovella; Colombo, Lucca, Vignato. All: Nicolato

Svezia (4-4-2) Brolin; Holm, Tolinsson, Vagic, Kahl; Nygren, Gigovic, Hussein, Elanga; Sarr, Hajal. All: Asbaghi