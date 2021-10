Calciomercato, rinnovo lontano: derby Milan-Inter per un colpo a zero

Milan e Inter potrebbero darsi battaglia nei prossimi mesi per un comune obiettivo di calciomercato.

L’emergenza Covid-19 ha messo tanti club in difficoltà e per le campagne acquisti si guarda molto alle occasioni a basso prezzo. Sta diventando sempre più rilevante il mercato di giocatori in scadenza di contratto, i famosi “parametri zero”.

Ci sono diversi calciatori importanti che si trovano in una situazione contrattuale di quel tipo. Milan e Inter ne sanno qualcosa. In casa rossonera i casi più spinosi sono Franck Kessie e Alessio Romagnoli, mentre in quella nerazzurra ci sono Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Entrambi i club rischiano di perdere gratis questi giocatori e a loro volta guardano a possibili affari a parametro zero.

Insigne lascia Napoli? Milan e Inter ci pensano

Tra i nomi più altisonanti che hanno il contratto in scadenza a giugno 2022 c’è Lorenzo Insigne. Il Napoli vorrebbe rinnovare con il suo capitano, però i contatti al momento non stanno portando ad alcun accordo. Le parti sono distanti. Le richieste economiche dell’entourage del giocatore sono ritenute eccessive da Aurelio De Laurentiis, che non vuole andare oltre un certo limite per lo stipendio del fantasista campano.

Il quotidiano Il Secolo XIX scrive che potrebbe non esserci un lieto fine tra Insigne e il Napoli. In agguato ci sono Milan e Inter, che monitorano la situazione e potrebbero approfittarne per cercare di mettere a segno un importante colpo a parametro zero.

Attualmente il 30enne napoletano percepisce uno stipendio da circa 4,5 milioni di euro netti a stagione. Per rinnovare vuole un aumento a circa 6 milioni, ma De Laurentiis non è d’accordo. E sul tavolo delle discussioni sembrano esserci anche i diritti di immagine, che dal 2017 sono gestiti dal Napoli e che l’agente Vincenzo Pisacane vorrebbe prendere in gestione. La situazione è complicata.

Milan e Inter osservano, ma anche squadre straniere potrebbero inserirsi su Insigne. A 30 anni può pensare di strappare ancora un importante contratto in Europa e dovrà valutare l’opzione migliore per il suo futuro.