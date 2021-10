Milan, sfuma un colpo? | Dalla Spagna: “Va in Premier”

Il Milan è tra i club più interessati al giovane talento belga, ma secondo fonti spagnole un club inglese è il favorito al suo acquisto

Il Milan è tra i club più attenti ai giovani talenti emergenti nel panorama calcistico europeo. Attualmente, uno dei campionati più interessanti e seguiti è quello della Jupiler Pro League, massima seria belga.

Non è un caso che Maldini e Massara abbiano adocchiato in particolare tre astri nascenti del calcio europeo militanti proprio nella serie suddetta. Nel mirino Noa Lang, Yari Verschaeren e Charles De Ketelaere. Su quest’ultimo sono arrivate conferme anche in Italia. Militante nel Club Brugge, De Ketelaere è un giovane prospetto con ottime doti offensive. Molto duttile, sa destreggiarsi sia nel ruolo di prima punta, che di trequartista, che di esterno d’attacco a sinistra.

Molto bravo a creare superiorità numerica, è in possesso di una grande visione di gioco e sa inquadrare bene la porta. Il Milan, come dicevamo, appare tra i club maggiormente interessati. L’idea sarebbe quella di acquisirlo la prossima estate, ma la concorrenza è davvero spietata. Addirittura, secondo fonti spagnole, è già deciso il club nel quale si trasferirà il prospetto belga di qui a breve.

De Ketelaere, il Liverpool lo ha già un pugno

Charles De Ketelaere ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. 4 reti e 3 assist in 13 gare disputate prendendo in considerazione tutte le competizioni. Ed è anche arrivata la convocazione in Nazionale per lui, con Roberto Martinez che è stato pronto a dargli fiducia. È proprio del giocatore del Club Brugge la rete segnata dal Belgio contro l’Italia in Nations League.

Sono tante le squadre interessate De Ketelaere, ma secondo Todofichajes.com, noto portale spagnolo, è il Liverpool il club più vicino al giocatore. Addirittura, pare che i Reds abbiano l’intenzione di tentare l’affondo già a gennaio per battere la concorrenza. Il giocatore potrebbe però essere lasciato in prestito al Club Brugge sino all’estate del 2022.

In Spagna ne sono certi, c’è il Liverpool nel destino di Charles. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2024 e i Reds potrebbero aggiudicarselo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Si sa, il Milan non ha la minima intenzione di partecipare ad aste. Se l’indiscrezione fosse vera, pare quindi difficile un futuro in rossonero per De Ketelaere.