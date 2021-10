Dall’Inghilterra: il rossonero tra i primi obiettivi del Newcastle

Secondo quanto riportato dal The Sun, i Magpies hanno puntato il difensore del Milan per iniziare il piano di rinforzamento. Piace molto a Frank Lampard.

Il Milan potrebbe doversi difendere a breve da un assalto sul mercato per un proprio gioiello. Uno dei top rossoneri è finito infatti nel mirino di un club di Premier League.

Il Newcastle sarà molto probabilmente una nuova protagonista del calcio europeo. Il ricchissimo fondo arabo Pif ha infatti acquistato il club inglese e intende portarlo in breve tempo ai vertici della Premier League e non solo. The Sun riferisce che i Magpies potranno investire fino a 200 milioni di sterline nel mercato di gennaio, senza violare le regole del Fair Play Finanziario.

Sempre secondo il quotidiano inglese Frank Lampard è il favorito numero uno per la panchina del club inglese. Nel caso la leggenda del Chelsea dovesse sedersi effettivamente in panchina, potrebbe portare alcuni giocatori di sua fiducia con sé, per iniziare quella che si prospetta come una vera e propria rivoluzione di mercato.

Lampard porterebbe Tomori al Newcastle

Come spiega The Sun, Lampard starebbe puntando il difensore del Milan, Fiyako Tomori. L’ex centrocampista conosce bene il difensore rossonero, avendolo avuto ai tempi del Chelsea e ne farebbe il perno della sua difesa, insieme al centrale di proprietà del Burnley, James Tarkowski. Nel reparto offensivo gli obiettivi sono invece Cristian Pulisic e Lacazette.

Curioso il fatto che lo scorso gennaio l’allenatore aveva avallato la sua cessione al Milan, come è curioso che allora proprio il Newcastle era già tracce del centrale, prima che il Diavolo chiudesse l’operazione. Ovviamente è molto difficile che il Milan possa decidere di privarsi di Tomori, anche a fronte di un’offerta molto alta. Il difensore sta molto bene in Italia e i rossoneri hanno tra le mani uno dei migliori in Europa nel ruolo.