Joe Jordan: “Milan più forte grazie ad Ibra! Insieme a Giroud un attacco stellare”

Joe Jordan è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista di Milan-Verona. L’ex attaccante ha militato in entrambe le squadre

Ha vestito la maglia del Milan dal 1981 al 1983, subito dopo è avvenuto il suo passaggio all’Hellas Verona, club nel quale è rimasto per una sola stagione. Oggi, Joe Jordan si trova a parlare ai microfoni della Gazzetta dello Sport proprio in vista del match di sabato sera tra rossoneri e gialloblu.

Jordan ha innanzitutto ricordato il Milan dei suoi giorni, facendo quindi un salto nel passato e immergendosi nei ricordi: “Da ragazzo tifavo per il Celtic Glasgow, che al tempo era una squadra fortissima e in Coppa dei Campioni sfidava il Milan e l’Inter. Erano dei grandi match. Vidi dei fuoriclasse che mi conquistarono, a cominciare da Gianni Rivera. Nel 1982 ricevetti un’offerta dall’Italia, mi voleva il Milan. Era il posto giusto. Così ci trasferimmo, io e tutta la mia famiglia”.

L’ex attaccante ha appunto raccontato il modo in cui ha vissuto il club rossonero in quegli anni: “Era un Milan giovane, lontanissimo da quello che era stato e che sarebbe diventato dopo, ma nella squadra c’erano già dei giocatori che hanno segnato un’epoca. Il primo, Franco Baresi. Si capiva che il suo carisma l’avrebbe portato a essere uno dei migliori di sempre. Franco è una leggenda. E poi non dimentico Mauro Tassotti, e dopo ragazzi di valore come Sergio Battistini e Andrea Icardi. Le cose in quel periodo stavano cambiando”.

Jordan sugli attaccanti del Milan

Da ex attaccante rossonero, Joe Jordan non poteva che soffermarsi su Zlatan Ibrahimovic, leader delle rinascita del Milan di oggi: “Ibra lo trovo unbelievable, come si dice? Incredibile, sì. Non puoi immaginare che abbia quarant’anni: Ibrahimovic ha abolito l’età. Ha un fisico poderoso, ma comanda con la testa. Se il Milan ha avuto questi miglioramenti lo si deve anche a quel che ha dato Zlatan. Da quando è tornato si è visto come la squadra si sia evoluta. È più consapevole, più sicura. Perché uno così, che ha vinto dovunque, con una personalità enorme, ti cambia. Ibrahimovic è la svolta”.

E per concludere il focus sull’attacco rossonero, Jordan ha rilasciato una rilevante dichiarazione anche su Olivier Giroud, neo centravanti del Milan:”Per tante stagioni ha giocato in Inghilterra e ha fatto molto bene con Arsenal e Chelsea. È un centravanti completo. Tra lui e Ibrahimovic si fatica a tenere il conto dei gol segnati. In quanti possono avere gente di questo livello? Pochi, credo”.