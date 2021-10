Daniel Maldini, continua il momento d’oro: in lizza per un prestigioso premio

Dopo aver trovato il primo gol con la maglia del Milan contro lo Spezia, adesso per Daniel Maldini arriva un’altra bella notizia

Momento magico per Daniel Maldini, reduce dal primo gol siglato in maglia rossonera qualche settimana fa contro lo Spezia. Per lui anche la convocazione con la Nazionale Under 20.

Tornato con qualche problema dal ritiro dell’Italia U20, Daniel ha lavorato sodo in questi giorni per tornare a disposizione completa di Stefano Pioli. Con il problema riscontrato nella giornata odierna di Brahim Diaz, potrebbe partire titolare domani sera contro l’Hellas Verona.

Maldini candidato ad un prezioso riconoscimento: i dettagli

Ora l’obiettivo di Daniel è quello di non fermarsi e continuare a far bene. Nel frattempo è giunta al ragazzo una bella notizia: è stato inserito nei 20 candidati alla vittoria del Golden Boy 2021, premio di Tuttosport rivolto al miglior talento nascente dell’anno in corso.

Già essere stato selezionato tra i primi venti è motivo di orgoglio per Daniel ma anche per tutta la famiglia Maldini. Oltre a lui presente il solo Roberto Piccoli, attaccante dell’Atalanta tra gli italiani. Il vincitore sarà deciso e premiato il 15 dicembre 2021.