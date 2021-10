Milan, via Kessie: Pioli ha scelto il sostituto

Dalla Spagna sono certi. Stefano Pioli ha indicato il calciatore con cui sostituire Franck Kessie. Il Milan pronto a pescare in Francia

Il Milan deve fare i conti con il sempre più probabile addio di Franck Kessie. Le parti sono distanti e il club rossonero non sembra intenzionato ad andare oltre l’offerta di 5,5/6 milioni di euro. Deve essere dunque l’ivoriano a venire incontro al Milan e scendere dall’alta richiesta di 8,5 milioni.

Non è detto che ciò accada anche perché l’agente sta continuando ad offrirlo alle big del calcio europeo. In Spagna, Real e Barcellona sono pronte a fare sul serio, come d’altronde Psg e Manchester United. In Italia è stato accostato anche a Inter e Juventus ma non sembrano piste così calde.

Conferme su Kamara

Il Milan dunque non può fare a meno di guardarsi attorno per non farsi trovare impreparato qualora dovesse dire addio a Kessie. Il profilo che sembra mettere sempre più d’accordo tutti è quello di Boubacar Kamara. Il calciatore, come Kessie, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. La trattativa per il rinnovo col Marsiglia sembra ormai naufragata del tutto.

Al Milan piace anche per la capacità di giocare sia da centrale di difesa che da centrocampista. Come riporta Fichajes.net, Kamara sarebbe il prescelto di Stefano Pioli, che vorrebbe lui per il dopo Franck Kessie.

Il contratto in scadenza, chiaramente, fa sì che Kamara sia l’oggetto del desiderio di diverse squadre, soprattutto in Inghilterra. Il Milan dovrà dunque guardarsi dalla concorrenza dei club di Premier League.