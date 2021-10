Calciomercato Milan, l’agente ammette: “L’interesse è molto alto”

Il Milan ha messo nel mirino anche Berti, giovane del Cesena: parla il suo agente.

Il progetto tecnico-sportivo rossonero è molto chiaro. Si punta su giovani talenti ai quali affiancare alcuni giocatori esperti per aiutarli nella crescita. Questa è la linea voluta dalla proprietà Elliott e adottata dal club.

Paolo Maldini e Frederic Massara, coadiuvati dal capo-scout Geoffrey Moncada, hanno messo gli occhi su diversi prospetti interessanti. Tra questi c’è Tommaso Berti, centrocampista classe 2004 che gioca in Serie C con il Cesena. Oltre al Milan, anche altre squadre della Serie A sono interessate a lui.

Mercato Milan, parla l’agente di Tommaso Berti

Angelo Rea, procuratore di Berti, ai microfoni di TuttoC.com ha parlato del futuro del suo assistito dopo le voci circolate su Milan e Juventus: «Ha maturità e tranquillità superiori ai coetanei. Penso sia inutile fare nomi in questo momento. Di osservatori ce ne sono ogni domenica, anche dall’estero. Lui è vincolato al Cesena e sarà il club a dare l’ok per eventuali trattative. Ogni cosa a suo tempo».

Rea è molto chiaro, adesso il giocatore non deve avere distrazioni e concentrarsi solamente sulla sua crescita: «Le notizie di mercato ci sono e fanno piacere, ma non è il momento di dargli importanza. L’interesse sul ragazzo è molto alto, ma Tommaso ora pensa solo al Cesena e ad allenarsi per crescere di più. Se un grande club vorrà investire su di lui, dovremo trovare una soluzione che gli permetta di stare con i grandi, a Cesena o altrove. Sarebbe un errore tornare in Primavera».

Milan, Juventus e altre società continueranno a monitorarlo in questi mesi. Vedremo se già nel calciomercato di gennaio 2022 ci sarà qualche offerta. Non bisogna escludere dei tentativi per anticipare la concorrenza e assicurarsi un giovane molto promettente come Berti.