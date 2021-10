Calciomercato Milan, annuncio a sorpresa: “Vogliamo rinnovare il contratto”

Il trequartista è stato di recente accostato al Milan, ma dalle ultime parole del suo allenatore pare assai difficile il trasferimento

Negli ultimi giorni è tornata a circolare una indiscrezione di mercato davvero clamorosa! Ovvero che il talento inglese Jesse Lingard fosse nel mirino del Milan. Il trequartista del Manchester United, nonostante l’assoluta classe, sta trovando poco spazio sul campo ed è stato ipotizzato un suo trasferimento.

Effettivamente, rispetto al ruolo da protagonista che Jesse ha ricoperto la scorsa stagione al West Ham, oggi la sua presenza è in chiaroscuro ai Red Devils. Il Milan pare abbia iniziato qualche sondaggio esplorativo sul giocatore e sulle sue intenzioni. Alla squadra di Stefano Pioli servirebbe come il pane un nuovo trequartista. Brahim Diaz da solo non basta e Junior Messias, attualmente fuori per infortunio, è stato ingaggiato più come un jolly da interscambiare sulla trequarti.

Oltre al Milan, anche Arsenal e Barcellona hanno mostrato interesse per Lingard. È un giocatore di assoluta classe, ed è un’offesa al calcio vederlo spesso recluso in panchina. Ma poco può farci il talento inglese, dato che allo United sono approdati altri top player quali Cristiano Ronaldo e Jadon Sancho, pagati fior fior di milioni. Ma se l’ipotesi dell’addio di Lingard ai Red Devils era l’opzione più quotata, è intervenuto Ole Solskjaer a smentire tutto.

Solskjaer: “Lingard per noi è molto importante”

Jesse Lingard, da sempre un tifoso – oltre che giocatore – del Manchester United, ha un contratto con i Red Devils in scadenza nel 2022. Tale fattore ha certamente alimentato le voci sul suo possibile addio. Il poco spazio e la vicina scadenza favoriscono la partenza del giocatore, ma non è della stessa idea Ole Solskajer. L’allenatore dello United, nonostante stia contendendo pochi minuti a Lingard, non ha assolutamente intenzione di lasciarlo partire.

Oggi, alla vigilia del match contro il Leicester, ha parlato in conferenza stampa proprio di tale questione. L’allenatore danese vuole che si rinnovi il contratto a Jesse perché ritenuto un giocatore molto importante per il club. Effettivamente, il trequartista inglese, nonostante le 4 presenze complessive da inizio stagione, ha messo a segno 3 reti tra campionato e Champions League.

Numeri che non possono passare inosservati.

Queste le parole di Ole Solskjaer su Lingard in conferenza stampa: “Jesse ha avuto un buon inizio di stagione, ovviamente. È entrato e ha segnato qualche gol, è stato molto importante per noi. Lui sa cosa vogliamo, vogliamo prolungare il suo contratto, lo vediamo come un giocatore importante, ovviamente sta a lui avere più tempo da giocare, forse starà a me dargli più tempo perché se lo merita. ma ogni volta che scelgo una squadra, devo lasciare fuori alcuni giocatori. Speriamo di poter ottenere un accordo per Jesse perché lo valutiamo davvero, è un giocatore eccezionale e una persona eccezionale che è bello avere in giro per il club”.