Calciomercato Milan, via Castillejo: il sostituto dal Lille

Il Milan è pronto ad acquistare un nuovo esterno già a gennaio. Può arrivare dopo la cessione di Samu Castillejo, destinato a trasferirsi in Spagna. Si guarda in Spagna

L’avventura al Milan di Samu Castillejo è ormai giunta al termine. L’esterno spagnolo potrebbe faticare a trovare spazio con la maglia rossonera, nonostante Brahim Diaz, Florenzi e Messias sono out.

Il giocatore non rientra più nei pani del club e a gennaio il suo addio è praticamente scritto. Farà ritorno in Liga, molto probabilmente al Getafe. Il Mila si augura di poter incassare una cifra vicina ai 7 milioni di euro dalla sua cessione.

Soldi che verranno reinvestiti per l’acquisto di un nuovo esterno. Il Milan sta monitorando con attenzione il mercato francese: non è un segreto che il nome di Romain Faivre sia quello in cima alla lista. La trattativa per il suo passaggio in rossonero in estate è naufragato per l’atteggiamento poco professionale avuto dal calciatore con il Brest che ha deciso di far muro.

A gennaio l’affare potrebbe andare in porto ad una cifra vicina ai dodici milioni ma il club francese dovesse far ancora muro, si punterebbe su altri profili.

Alternativa a Faivre

Un calciatore – secondo Rudy Galletti – che piace al Milan sarebbe Isaac Lihadji del Lille. I rapporti tra i due club sono ottimi e potrebbero favorire – se il Diavolo decidesse di affondare veramente il colpo – il passaggio in Italia del giovane esterno francese classe 2002. Il giocatore ha disputato cinque partite in stagione, tre in Ligue 1, dove ha realizzato due assist, e due in Champions League.