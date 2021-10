Il Milan blinda i suoi gioielli: dopo Saelemaekers, altre due firme

Non solo Saelemaekers. Dopo il rinnovo del contratto del giocatore belga, tocca ad altri due elementi della rosa di Stefano Pioli. Il Milan pronto a blindare i suoi gioielli

In mezzo a tante news negative, legate ad infortuni e positività al Covid-19, nella serata di ieri, il Milan ha reso felice tutti i tifosi, annunciando il rinnovo di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2026. Il precedente accordo scadeva nel 2024.

Il Diavolo ha così deciso di muoversi in anticipo, blindando il suo esterno, cresciuto esponenzialmente da quando è arrivato, tra lo scetticismo generale, dall’Anderlecht. Ora Saelemaekers è una pedina fondamentale dello scacchiere di Stefano Pioli. Anche il Belgio si è accorto delle sue prestazione tanto da entrare a far parte in pianta stabile del gruppo della Nazionale.

Il Milan, come scritto, si è dunque mosso in largo anticipo ma il lavoro di Massara e Maldini non può certamente fermarsi qui. Sono diversi i calciatori che vanno blindati. A parte i difficili contratti di Romagnoli e Kessie, di cui si parla tanto, ora dovrà toccare a Simon Kjaer ma non solo.

Theo-Leao da blindare

Vanno blindati, con accordi più lunghi, anche Theo Hernandez, che ha adesso un valore superiore ai 60-70 milioni di euro, e Rafael Leao. Entrambi in scadenza nel 2024, come Saelemaekers, in precedenza. Un nuovo accordo, spazzerebbe via ogni rumors, rendendo il Milan ancora più forte contrattualmente. La sensazione è che dopo Saelemaekers tocchi proprio al franco-spagnolo e al portoghese.