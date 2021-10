Milan-Verona, le formazioni ufficiali: Bennacer dal primo minuto con Kessie

Ottava giornata di Serie A: a San Siro va in scena Milan Verona. Ecco le formazioni ufficiali del match in programma alle 20:45.

Tutto pronto per il match di stasera a San Siro fra Milan e Verona, valida per l’ottava giornata di Serie A. La squadra cerca il settimo successo per agganciare momentaneamente la vetta della classifica.

Formazione quasi obbligata per Stefano Pioli viste le tante assenze. Esordio per Tatarusanu con Mirante che ha ancora bisogno di qualche giorno per entrare in condizione. Sarà Romagnoli a far coppia con Tomori nel reparto arretrato. Ai lati . A centrocampo la coppia Bennacer-Kessie con Maldini sulla trequarti, alle spalle di Olivier Giroud. Rebic si sposta a sinistra con Leao in che si accomoda in panchina. Per il Verona Kalinic dal primo minuto con Ilic e Veloso in mezzo.

Milan-Verona: le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Romagnoli, Tomori, Ballo-Toure; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Ceccherini, Gunter; Faraoni, Veloso, Ilic, Lazovic; Caprari, Barak, Kalinic