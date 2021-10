Milan-Verona: rossoneri per la prima volta con la terza maglia – FOTO

Stasera per Milan Verona c’è l’esordio della terza maglia dei rossoneri. Il Milan ha postato la foto sul suo profilo Twitter.

In occasione della sfida di stasera contro il Verona di Igor Tudor, valida per l’ottava giornata di Serie A, il Milan indosserà per la prima volta la terza maglia.

Manca poco al match contro gli scaligeri, in programma alle 20:45. Gli uomini di Pioli cercano il settimo successo in campionato e proveranno a ottenerlo con la terza maglia ufficiale di questa stagione 2021-22. Si tratta della maglietta interamente nera con la scritta “AC Milan” in rosso al centro, fra due linee dello stesso colore. Vedremo se questo kit porterà bene a Ibrahimovic e compagni.

Leggi anche:

Il club rossonero ha divulgato alcune foto scattate all’interno dello spogliatoi nel pre-match sui propri canali social. Eccone una di queste: