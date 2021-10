Calciomercato Milan, il rossonero via a zero: l’agente lo spinge verso la Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’agente sta spingendo forte affinchè il rossonero si trasferisca alla Juventus la prossima stagione

Ancora tutto da scrivere il futuro di Alessio Romagnoli. Il difensore, capitano del Milan, sta conducendo un’ottima stagione ma certamente il suo contratto in scadenza pone una grossa incognita su quella che sarà la sua prossima stagione. Intanto, dalla Spagna affermano che quasi certamente Alessio dirà addio ai colori rossoneri.

Da recluso in panchina, Romagnoli ha ritrovato spazio in questo Milan e anche la fascia da capitano. Alcune prestazioni convincenti hanno fatto sì che Stefano Pioli lo interscambi spesso con gli altri centrali di difesa, in particolare Kjaer, che rispetto a Tomori ha bisogno di riposare più frequentemente. E il capitano rossonero, sin qui, non ha mai deluso le aspettative. Molti lo hanno criticato per l’episodio del rigore in Milan-Verona, ma la maggioranza della critica sportiva ha decretato che il fallo su Kalinic fosse in realtà inesistente.

Poche colpe, quindi, per Romagnoli, che si è sempre fatto trovare pronto nel corso della stagione. È sicuramente un giocatore prezioso, che arricchisce di qualità il reparto di difesa del Milan. Per questo, Maldini, Massara e Pioli non vorrebbe affatto privarsene, e Alessio stesso sembra stia vivendo in maniera felice la sua presenza al Milan.

C’è un ostacolo però alla sua permanenza, ovvero il contratto in scadenza nel 2022. E pare che il rinnovo sia cosa assai difficile.

Leggi anche:

Romagnoli, addio Milan a fine stagione: Raiola lo offre alla Juve

Il noto portale di mercato, todofichajes.com racconta in suo pezzo che Alessio Romagnoli molto probabilmente lascerà Milano a fine stagione. Il club rossonero, secondo la medesima fonte, non è disposto ad un aumento dell’ingaggio, e aggiungeremmo giustamente! Quindi, il suo agente Mino Raiola è già pronto a trovargli una sistemazione a parametro zero. Si, zero entrate nelle tasche rossonere, ma chissà quanto potrebbe guadarci il noto manager.

Todofichajes.com afferma che Raiola ha già offerto il difensore alla Juventus, club che sta cercando il sostituto di Giorgio Chiellini ormai prossimo alla chiusura della carriera. Ebbene, se sembrava la Lazio la destinazione più vicina a Romagnoli, pare che il noto agente sta facendo di tutto pur di portarlo a Torino alla corte di Agnelli. Difficile, ad oggi, comprendere la veridicità della notizia, ma sappiamo bene quanto il club bianconero vada bene a braccetto con Mino Raiola.