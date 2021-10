Milan, biglietti derby e Liverpool: prezzi e modalità d’acquisto

Aperta la vendita dei biglietti per i big match contro Inter e Liverpool. Tutti i dettagli sui prezzi e le modalità d’acquisto

Si scalda ancor di più la stagione calcistica del Milan, che nelle prossime settimane dovrà affrontare impegni assolutamente prestigiosi e ambiziosi. Ci sono l’Inter, in Serie A, e il Liverpool, in Champions League, all’orizzonte.

E da oggi, lunedì 18 ottobre, sarà possibile acquistare i biglietti per assistere ai due big match direttamente dallo Stadio San Siro. I ticket per l’entrata sono già disponibili online sul sito singletickets.acmilan.com e la vendita è aperta anche al Ticket Office di Casa Milan. Il 7 novembre alle 20.45 il Milan scenderà in campo a San Siro per disputare il fatidico Derby della Madonnina contro l’Inter di Simone Inzaghi. A partire da oggi sarà possibile acquistare i biglietti per la Stracittadina, in tre fasi di vendita. Queste le informazioni relative riportate da Calcio e Finanza:

da lunedì 18 ottobre alle ore 12 alle 23.59 di martedì 19 ottobre, vendita riservata agli abbonati, con i tagliandi a partire da 39 euro;

dalle ore 12 di mercoledì 20 ottobre alle 23.59 di giovedì 21 ottobre, biglietti in vendita a partire da 44 euro per i possessori della Carta Cuore Rossonero;

apertura della vendita libera dalle 12 di venerdì 22 ottobre, con il prezzo dei biglietti che parte da 49 euro.

Quindi, per la fase abbonati i prezzi partono da 39 euro (terzo anello verde e blu), mentre per il terzo rosso si possono acquistare i biglietti a 44 o 49 euro. Arrivando al secondo anello i prezzi lievitano con un costo di 59 euro per il secondo blu e 84, 104 o 114 euro per le varie zone del secondo anello arancio e del secondo anello rosso.

Nel primo anello, il prezzo scende a 89 euro per il blu e il verde, mentre oltre i 100 euro vanno primo anello rosso e arancio (eccezion fatta per il primo arancio laterale a 99 euro).

Leggi anche:

Milan-Liverpool: i prezzi dei biglietti

Ticket in vendita anche per la sfida di ritorno tra Milan e Liverpool in Champions League. Per la gara internazionale, in programma il 7 dicembre alle ore 21, sono sempre tre le fasi di vendita dei tagliandi:

da lunedì 18 ottobre alle ore 12.00 alle 23.59 di martedì 19 ottobre, vendita riservata agli abbonati, con i tagliandi a partire da 39 euro ;

; dalle ore 12.00 di mercoledì 20 ottobre alle 23.59 di giovedì 21 ottobre, biglietti in vendita a partire da 44 euro per i possessori della Carta Cuore Rossonero;

per i possessori della Carta Cuore Rossonero; apertura della vendita libera dalle 12.00 di venerdì 22 ottobre, con il prezzo dei biglietti che parte da 49 euro.

Per la sfida contro il Liverpool, per quanto riguarda la fase abbonati, i prezzi sono praticamente uguali a quelli del derby contro l’Inter, eccezion fatta per i 49 euro per il terzo anello verde, che sarà occupato dagli ospiti.