Milan, l’obiettivo ancora non rinnova: “Stiamo parlando”

L’attaccante in scadenza di contratto è stato accostato anche al Milan. Oggi il DS del suo club afferma di aver in corso un dialogo con gli agenti del giocatore per il rinnovo

Ancora incerto il futuro dell’esterno italiano. Il Milan è stato quotato tra i club più interessati al suo cartellino, ma il rinnovo è ancora bilico. Il Direttore Sportivo del suo club ha affermato di essere in costante contatto gli agenti del giocatore e che la trattativa è ancora aperta.

Lorenzo Insigne sta tenendo i tanti tifosi napoletani con l’acqua alla gola. Sono giorni particolari per lui, dato il contratto in scadenza che tarda a rinnovarsi. Non sono ancora chiare le intenzioni del neo campione d’Europa: rimanere a Napoli o tentare la fortuna in un altro top club. De Laurentiis ha più volte tentato di condurre al prolungamento contrattuale l’ormai bandiera del suo club, ma Lorenzo punta ad un cospicuo aumento dell’ingaggio.

Intanto, il talento partenopeo è un osservato speciale di diverse big europee, italiane e non. In particolare, si registrano gli interessi di club di Premier League e di Liga Spagnola, mentre in Italia ci sono Inter e Milan allettate dall’idea di potersi rinforzare con un calciatore del calibro di Insigne a parametro zero. Da tempo, circola voce che l’esterno abbia un debole per i colori rossoneri, ma ad oggi poche conferme.

Calciomercato Milan, Giuntoli sul rinnovo di Insigne

Nel frattempo, pare che Insigne non sia completamente tranquillo dato il rinnovo in stallo. Oggi, ancora un rigore sbagliato per lui. In Napoli-Torino, Lorenzo non ha messo in gol il rigore del possibile vantaggio. Eppure, prima della gara aveva parlato ai media il DS del Napoli, Giuntoli, affermando che Insigne sta benissimo e che è concentrato solo sul calcio.

Poi, ha dato aggiornamenti sulla questione rinnovo. Queste le sue parole: “Come vediamo Insigne? Benissimo, è il nostro capitano, pensa solo al gioco, al calcio, al Napoli. Il suo agente sta parlando con noi, vediamo“.