Calciomercato Milan | Rescinde il contratto: via libera per il ritorno

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan potrebbe decidere di rescindere il proprio contratto per far ritorno in Italia. Sul calciatore anche la Juventus

In questi giorni tiene banco la questione Mauro Icardi. A far discutere sono più le notizie fuori dal campo legate all’argentino. E’ evidente, che in un modo o nell’altro, la relazione con Wanda Nara, che è anche il suo agente, potrà influenzare il suo futuro.

Oggi davvero tutti parlano di Mauro Icardi, lo si è fatto anche a ‘Los Angeles de la Manana’, su Canal 13. Nel corso del programma televisivo – come riporta ‘repubblica.it’ – è stato affermato che l’attaccante sarebbe pronto a rescindere il contratto col Paris Saint-Germain nel caso Wanda Nara decidesse di rompere definitivamente la relazione con lui.

Una notizia che chiaramente starà facendo drizzare le antenne a tutti i club che stanno cercando un bomber, per rafforzare il proprio attacco. Icardi è stato davvero bene in Italia e un suo ritorno in Serie A non si può certo escludere, soprattutto se dovesse davvero trasferirsi a zero.

Non solo Milan

L’argentino da tempo viene accostato al Milan, che deve fare i conti con il futuro di Zlatan Ibrahimovic e quello di Pietro Pellegri. E’ molto probabile che nelle prossime sessioni di calciomercato, il club rossonero decida di intervenire sul mercato per l’acquisto di un nuovo centravanti e Icardi, se dovesse decidere di abbassarsi lo stipendio, potrebbe rappresentare il nome giusto.

Sul calciatore si registra anche l’interesse da parte della Juventus, che dopo l’addio di Cristiano Ronaldo vorrebbe regalarsi un bomber dal sicuro affidamento, che possa garanti parecchi gol.