Diretta Live Porto-Milan: cronaca e risultato in tempo reale del match del girone B della Champions League 2021/2022. I rossoneri sono chiamati a vincere all’Estadio do Dragao oggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA IN TEMPO REALE DI PORTO-MILAN

Champions League, Porto-Milan: la cronaca della partita

24′ – Taremi di testa da punizione non inquadra la porta. Era rimasto smarcato e avrebbe potuto concludere molto meglio.

23′ – Kjaer decisivo a respingere un tiro di Taremi in area, dopo l’errore di Tomori.

20′ – Giallo ridicolo a Giroud per un pestone involontario.

19′ – Bel cross di Leao per la testa di Giroud, che prova una sponda per un compagno che non c’è. Forse il francese doveva concludere verso la porta.

18′ – Grande occasione per Taremi, che dall’interno dell’area calcia a lato da buonissima posizione.

16′ – Ammonito Tomori per fallo su Evanilson.

16′ – Ottimo inserimento di Krunic in area avversaria, ma viene morato al momento dell’assist per Giroud.

15′ – Tonali sembra avere un problema a un ginocchio, si scalda Bakayoko.

14′ – Colpo di testa di Pepe da corner, parata di Tatarusanu.

12′ – I rossoneri provano a reagire, ma il pressing avversario rende complicata la manovra di gioco.

8′ – Più Porto che Milan in questo inizio di gara.

5′ – Palo di Luis Diaz! Tiro a incrociare col destro, Tatarusanu non ci arriva ma viene salvato dal legno.

3′ – Sergio Oliveira ammonito per fallo su Saelemaekers.

1′ – Match iniziato!

Alle ore 21 l’arbitro Brych darà il via alla partita allo stadio Do Dragao.

LEGGI ANCHE -> Porto-Milan, streaming gratis e diretta tv: dove vedere il match di Champions

Porto-Milan: le formazioni ufficiali

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Mbemba, Wendell; Sergio Oliveira, Uribe, Otávio, Luis Díaz; Evanilson, Taremi. A disp.: Marchesín; Marcano, F. Conceição, Pepê, Zaidu, Grujić, Corona, Manafá, Vitinha, Bruno Costa, Martínez, Vieira. All.: S. Conceição.

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Calabria, Kjær, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Desplanches, Jungdal; Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Bakayoko; Ibrahimović, Maldini. All.: Pioli.

Arbitro: Felix Byrch (Germania).

La presentazione di Porto-Milan

Dopo due sconfitte brucianti contro Liverpool e Atletico Madrid, il Milan deve forzatamente vincere per ambire ancora alla qualificazione agli Ottavi di Champions League. All’Estadio Do Dragao sfida non facile contro il Porto, che nella classifica del gruppo B ha un punto.

Pioli in Portogallo è senza Maignan, Mirante, Theo Hernandez, Florenzi, Kessie, Messias, Brahim Diaz e Rebic. Recuperato Bakayoko, che si accomoderà in panchina. In difesa Kjaer torna titolare e ci sarà ancora Ballo-Touré a sinistra. In mediana Tonali affiancherà Bennacer. Krunic sarà il trequartista, è stato preferito a Daniel Maldini. Confermato Giroud davanti, con Ibrahimovic pronto a subentrare nella ripresa.

La squadra di Sergio Conceicao è certamente ostica da affrontare, soprattutto all’Estadio Do Dragao. In patria viene da quattro vittorie consecutive tra campionato e coppa nazionale, in casa ha solo ottenuto vittorie in Portogallo. Ma in mezzo c’è stato il pesante 5-1 subito sul proprio campo contro il Liverpool. I Dragoes avranno tanta voglia di riscatto. In organico ci sono diversi calciatori a cui fare attenzione. Luiz Diaz può essere pericoloso. Parte della panchina Jesus Corona, obiettivo di mercato del Milan nell’ultima estate.