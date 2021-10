Milan, prossimo match Champions League: data e orario

Il programma della prossima partita di Champions League del Milan, data e orario della 4^ giornata della fase a gironi della competizione

Dopo Liverpool e Atletico Madrid, il Milan è in campo in questi minuti contro il Porto per la terza giornata di Champions League. I rossoneri sono ultimi in classifica a zero punti per adesso ma sperano ancora di potersi qualificare agli ottavi. Sarà difficile ma con tre punti stasera e un’altra vittoria nel prossimo turno può ancora sperare fino alla fine.

Serve un’impresa e la squadra di Pioli deve fare anche i conti con le tante assenze per gli infortuni e non solo. Dal rientro dalle Nazionali, sono risultati positivi al Covid due titolari: Theo Hernandez e Brahim Diaz, inoltre Rebic si è fatto male contro il Verona. Gli impegni sono tanti e i giorni per recuperare sono pochi. Dopo il match di questa sera, il Milan tornerà in campo sabato contro il Bologna, poi Torino nel turno infrasettimanale e poi la Roma all’Olimpico, dopodiché di nuovo la Champions League.

Milan in Champions League, data e orario della prossima partita

Dopo la partita allo Stadio do Dragao, il Milan tornerà in campo in Champions League mercoledì 3 novembre alle ore 18:45, un orario diverso rispetto alle prime tre giornate di questa competizione. L’avversario sarà ancora il Porto, lo stesso di questa sera. I rossoneri tornano a giocare questo torneo a San Siro dopo l’incredibile partita contro l’Atletico Madrid, finita con il risultato di 2-1 in favore degli spagnoli.

Protagonisti in negativo di quel match Franck Kessie, espulso per doppia ammonizione ingenua nel primo tempo, e l’arbitro Cakir, il quale ha inventato nei minuti finali un calcio di rigore in favore della squadra di Diego Pablo Simeone. Il Milan vuole regalare una vittoria a San Siro e questa è l’occasione giusta, dopodiché si giocherà ancora al Giuseppe Meazza il 7 dicembre alle ore 21:00 contro il Liverpool.