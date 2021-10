Porto-Milan, probabili formazioni: per Pioli scelte obbligate

Le possibili scelte di formazione di Sergio Conceicao e Pioli per Porto-Milan.

Stasera all’Estadio do Dragao va in scena una partita molto importante. Porto e Milan si giocano molto del proprio cammino in Champions League e in generale in Europa in questa stagione.

La squadra rossonera deve fare bottino pieno contro quella portoghese nelle due sfide ora in calendario. Vincere oggi in trasferta è fondamentale, prima di affrontare poi il ritorno a San Siro. Per coltivare ancora la speranza di qualificazione agli Ottavi, i ragazzi di Stefano Pioli non possono che fare 3 punti oggi e altri 3 a Milano.

Champions League, probabili formazioni Porto-Milan

Il Milan contro il Porto deve rinunciare a diversi calciatori. Sono assenti Maignan, Theo Hernandez, Kessie, Brahim Diaz, Rebic, Messias, Florenzi, Mirante e Plizzari. Out Castillejo, Conti e Pellegri perché non sono stati inseriti nella lista Champions League. Pioli è abituato a non piangersi addosso e metterà in campo la migliore formazione possibile.

In porta ci sarà Tatarusanu, che si è tolto un po’ di ruggine tornando titolare nell’ultimo turno di campionato contro l’Hellas Verona. In difesa dovrebbero esserci Kalulu a destra e Calabria a sinistra, con Kjaer e Tomori al centro. A centrocampo sicura la coppia composta da Bennacer e Tonali.

Sulla trequarti agiranno Saelemaekers, Krunic e Rafael Leao. Il centravanti titolare sarà di nuovo Giroud, che contro il Verona ha ritrovato la via del gol. Partirà dalla panchina Ibrahimovic, che non è ancora al 100% e non può partire dall’inizio. Può essere una risorsa molto utile da utilizzare a match in corso.

Anche Sergio Conceicao utilizzerà il modulo 4-2-3-1. Davanti a Diogo Costa ci sarà il quartetto difensivo Joao Mario-Pepe-Marcano (Mbemba)-Wendell. In mediana Uribe e Sergio Oliveira. Il trequartista sarà Otavio, con Corona e Luis Diaz ad agire da esterni offensivi. Unica punta Taremi.

CHAMPION LEAGUE, PORTO-MILAN: LE PROBABILI FORMAZIONI

Porto (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano (Mbemba), Wendell; Uribe, Sergio Oliveira; Corona, Otavio, Luis Diaz.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Calabria; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leao; Giroud.