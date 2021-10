Dalla Spagna – Torna la Superlega: ecco le condizioni

Il quotidiano spagnolo Marca è entrato in possesso di un documento in cui sarebbero elencati ben 10 punti per far ripartire la Superlega

Pensavate di esservela ormai messa alle spalle? Non è così, anzi: la Superlega è pronta a tornare più determinata di prima: ecco i dieci punti per il ritorno del progetto.

Il quotidiano spagnolo Marca sarebbe entrato in possesso di un documento molto importante, anche se bisogna dire che si tratta di un comunicato ufficioso e non ufficiale. Questo perché non sono presenti i timbri e le firme di nessun club, ma solo dieci punti che spiegano il perché del progetto Superlega.

Superlega, ecco i dieci punti: Milan ancora protagonista?

Sembra tutto pronto per la nuova battaglia tra i club che hanno aderito alla Superlega e la UEFA. Ai tifosi rossoneri, però, importa soprattutto se il Milan sarà nuovamente all’interno del progetto. Non abbiamo conferme a riguardo, ma solo i dieci punti emersi dal documento.

Il primo punto tende quasi a calmare le acque, affermando che la Superlega non vuole interferire in alcun modo con i campionati nazionali. Importante anche il punto due, in cui si dice che saranno eliminati i membri permanenti. Nel resto del comunicato la UEFA viene attaccata pesantemente di alcune illegalità, come ad esempio un controllo finanziario inadeguato o legami con alcuni proprietari di club in Stati che non sono membri.