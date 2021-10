Milan, allenamento differenziato per Rebic

Arrivano novità sull’attaccante croato che oggi è tornato ad allenarsi, anche se soltanto a parte. Da capire se sarà pronto già domenica per Bologna oppure no.

Novità sul fronte infortunati in casa Milan: i rossoneri sono alle prese con il recupero dei tanti indisponibili. In campo si rivede intanto Rebic dopo il problema alla caviglia.

Il Milan torna a lavorare in vista della prossima sfida del week end e si valutano le condizioni degli infortunati in casa rossonera. Nella giornata di oggi Ante Rebic ha svolto un lavoro personalizzato a Milanello. Lui è stato solo uno dei tanti assenti nella sconfitta di ieri sera in Portogallo e il Diavolo ha bisogno di recuperare diversi effettivi.

L’attaccante croato aveva rimediato una forte distorsione alla caviglia sinistra nel corso del primo tempo contro il Verona ed era stato costretto a lasciare anzitempo il campo. Gli esami avevano fatto tirare un sospiro di sollievo escludendo delle lesioni al legamento: la situazione è quindi da considerarsi non molto grave.

Difficile capire se l’attaccante potrà essere disponibile già domenica per la trasferta di campionato contro il Bologna. Così come bisognerà aspettare sul fronte Brahim Diaz e Theo Hernandez. Per questi due saranno decisivi i risultati dei prossimi tamponi per capire se saranno subito disponibili o meno.