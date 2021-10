Bologna-Milan, Bigon: “Dominguez? Ottimisti per il Milan”

Durante la conferenza di presentazione di Nicolas Viola, il ds dei rossoblù assicura tutti sulle condizioni di Nicolas Dominguez, alle prese con un affaticamento.

Oggi è andata in scena la conferenza di presentazione del neo-acquisto del Bologna, Nicolas Viola. La squadra rossoblù si è rinforzata a centrocampo appena prima della sfida contro il Milan, in programma al Dall’Ara sabato sera alle 20:45.

Al termine della conferenza ha parlato il ds del club emiliano, Riccardo Bigon, per spiegare le condizioni di un altro centrocampista di Sinisa Mihajlovic, ovvero Nicolas Dominguez. Queste le sue parole sul classe 1998: “Ha un lieve affaticamento. Ieri ha svolto delle terapie, ma siamo abbastanza ottimisti. Non dovrebbe essere nulla di grave”. Il problema muscolare non dovrebbe quindi tenere fuori l’argentino dalla sfida di sabato contro il Diavolo. El Principe si giocherà quindi il posto da titolare con Jordy Schouten, accanto a Svanberg.

Dovrebbe partire dalla panchina invece il nuovo acquisto Viola: l’ex Benevento potrebbe comunque esordire proprio contro gli uomini di Stefano Pioli. Sulla trequarti invece dovrebbero essere Soriano e Barrow ad appoggiare l’unica punta Arnautovic, con Orsolini pronto a subentrare. I rossoneri quindi, dopo la dolorosa sconfitta in Champions contro il Porto, troveranno un Bologna quindi praticamente al completo (con l’eccezione di Bonifazi).