Fondazione Milan a Nairobi: l’iniziativa sociale dei rossoneri

Il club rossonero si conferma sempre molto attivo sulle questioni sociali e attraverso i canali social del club introduce la nuova iniziativa a Nairobi.

Il Milan è sempre in prima fila quando si tratta di iniziative per il sociale. Il club rossonero si dimostra molto sensibile sotto questo profilo ed oggi è stato annunciato un altro progetto.

Fondazione Milan ha infatti oggi presentato la nuova interessante iniziativa, portata avanti in collaborazione con Alice for Children. La missione rossonera questa volta si svolge in Kenya, più precisamente a Nairobi. L’obiettivo è quello di aiutare le ragazze delle baraccopoli della città sfruttando il gioco del calcio come strumento di unione e distrazione dalla quotidianità, donando gioia a chi ne ha davvero bisogno.

Attraverso i canali social del club , è stato diffuso il video che introduce e spiega il progetto del club rossonero, con le immagini direttamente dal posto con la didascalia: “Il progetto ‘From Milan to the World’ di Fondazione Milan fa tappa a Nairobi, nel cento Alice for Children: l’obiettivo è aiutare le ragazze delle baraccopoli della città, attraverso il calcio, a fuggire alla routine quotidiana”. Ecco il video: