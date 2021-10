Sky – Milan, brutte notizie: doppio tampone positivo

Non arrivano buone notizie dai tamponi effettuati oggi in casa Milan. I due calciatori sono ancora positivi al test.

Archiviata la sfida di Oporto in Champions League, il Milan torna a concentrarsi sul campionato. I rossoneri sono rientrati già a Milanello per preparare la gara di campionato di sabato, sul campo dell’insidioso Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Ci si aspettano buone notizie dall’infermeria, ma oggi sono giunte conferme non così esaltanti per Stefano Pioli. Restano indisponibili infatti Theo Hernandez e Brahim Diaz. I due calciatori del Milan hanno effettuato il test del tampone in tarda mattinata, che però ha dato ad entrambi esito positivo.

I due titolari rossoneri sono risultati settimana scorsa positivi al Covid-19 e sono rimasti in isolamento, fortunatamente senza sintomi legati a tale infezione. Sia Theo che Brahim hanno saltato forzatamente le sfide contro Verona e Porto e speravano di rientrare in gruppo in questi giorni per rendersi disponibili contro il Bologna.

Theo e Brahim out con il Bologna. Recupera solo Rebic

Dunque ad oggi, a meno di esiti miracolosi dei tamponi nelle prossime ore, Theo Hernandez e Brahim Diaz restano out per la trasferta di sabato allo stadio Dall’Ara. I due calciatori del Milan lavoreranno ancora ai ‘domiciliari’, come impone il protocollo anti-Covid nel calcio.

Mister Pioli non recupererà molte forze rispetto alla trasferta con il Porto. Le uniche risposte positive arrivano da Ante Rebic, che ha riposato in settimana e sta provando a rimettersi in sesto per la gara di campionato. Il croato verrà presumibilmente convocato, anche se non è certo di un posto da titolare.

Anche Franck Kessie ritorna ovviamente tra i disponibili, visto che la sua squalifica era unicamente disposta per i match di Champions League. L’ivoriano darà il cambio ad uno tra Bennacer e Tonali al centro del campo. La sua fisicità è mancata molto nello scontro di Oporto, dove il Milan è stato a tratti sovrastato dalla quantità e dal dinamismo portoghese.