No all’Inter, Simeone beffa pure il Milan

Niente rinnovo in casa Inter. Il calciatore, accostato anche al Milan, è pronto a dire addio ai nerazzurri. In pole l’Atletico Madrid di Simeone

Non solo il Milan ha problemi con i calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno. Il Diavolo, come è noto, deve fare i conti con i contratti di Alessio Romagnoli e Franck Kessie. Ad oggi né per il difensore né per il centrocampista è arrivata la fumata bianca. Non ci sono problemi, invece, per Simon Kjaer, che aspetta solamente la chiamata della società per firmare.

Anche l’Inter sta trovando problemi nel trovare un accordo con Marcelo Brozovic. Il croato è una pedina fondamentale dello scacchiere nerazzurro ma il rischio di una separazione al termine della stagione è davvero alto.

L’ottimismo di Marotta, dei giorni scorsi, è stato cancellato dalle parole di Brozovic, che resta in attesa di un’offerta importante. E’ plausibile che la richiesta del croato sia di almeno sei milioni di euro netti a stagione.

Simeone vuole Brozovic

E’ evidente, che come succede con Kessie, anche per Brozovic molti club stanno monitorando la situazione. Il croato è stato accostato anche al Milan. Ad oggi non sono altro che voci ma il centrocampista potrebbe davvero rappresentare un profilo perfetto per la mediana rossonera.

In Spagna, danno l’addio di Brozovic all’Inter praticamente per certo. Secondo TodoFichajes, in pole per acquistare il croato, ci sarebbe l’Atletico Madrid di Simeone. Attenzione, però, al solito Psg, pronto ad offrire un ricco contratto anche al calciatore di Simone Inzaghi.