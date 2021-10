Bologna-Milan, oltre Kessie un’altra assenza: “Non ce la fa”

Ancora tante assenze per Stefano Pioli in vista Bologna-Milan. Mancherà, tra i tanti, anche Franck Kessie per febbre. Ma non è l’unico

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Porto, il Milan torna in campo domani sera e lo fa al Dall’Ara di Bologna contro la squadra di Sinisa Mihajlovic.

Diverse sono le ipotesi di formazione. E’ ancora da valutare infatti l’undici che scenderà in campo dal primo minuto, e Stefano Pioli non sembra ancora avere le idee chiarissime. In conferenza stampa, poco fa, il tecnico rossonero ha annunciato di non sapere ancora chi partirà titolare in attacco tra Ibrahimovic e Giroud.

Anche Ante Rebic out contro il Bologna

“Non ce la fa”, così ha commentato in conferenza Stefano Pioli riferendosi ad Ante Rebic. Il croato ha provato a rientrare in gruppo ma avverte ancora dolore alla caviglia. Soffre di una distorsione rimediata nell’ultimo match di campionato contro l’Hellas Verona.

Ancora problemi di formazione dunque per l’allenatore emiliano, che dovrà fare a meno anche di Franck Kessie. Febbre per l’ivoriano, ma sta bene e si sta riprendendo. Possibile chance dal primo minuto per Castillejo al posto di Saelemaekers. Fuori anche Pellegri per una infiammazione al piede.