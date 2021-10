Incontro per la firma, Di Marzio: “Il Milan lo vuole”

Il noto giornalista, esperto di calciomercato, ha parlato di Milan e della volontà del club di confermare il suo calciatore. A breve incontro per il rinnovo

C’è ancora speranza. Alessio Romagnoli e il Milan potrebbero proseguire insieme nonostante il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il club rossonero è pronto a presentare un’offerta al suo capitano.

A fare il punto della situazione è stato l’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio: “I rossoneri vogliono confermare il difensore classe 1995 – ammette il giornalista, intervenuto sul sito di Williamhillnews.it – è considerato una pedina molto importante all’interno della rosa: i colloqui con gli agenti sono iniziati da poco e nelle prossime settimane si entrerà nel vivo della trattativa”.

Alessio Romagnoli ha perso il posto da titolare, con Fikayo Tomori e Simon Kjaer che hanno scalato le gerarchie. L’inglese e il danese sono i due titolarissimi di Stefano Pioli ma è evidente che ci sia bisogno di un elemento che possa dar loro il cambio. Ecco perché il classe 1995 è ritenuto un elemento importante all’interno della rosa rossonera.

Concorrenza italiana

Romagnoli nell’ultimo periodo è stato accostato con insistenza alla Juventus, che vorrebbe puntare sull’italiano in vista di un possibile addio di de Ligt ma anche perché Giorgio Chiellini fra non molto potrebbe appendere gli scarpini al chiodo. A far la differenza saranno quasi certamente le offerte che finiranno sul tavolo ma attenzione alla possibilità Lazio. In questo caso il cuore potrebbe svolgere un ruolo decisivo.