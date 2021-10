Milan, assalto dalla Premier League | Contatti avviati!

Il portale spagnolo Todofichajes parla di un primo contatto fra l’agente del centrocampista e il club inglese. Si tratta dell’ennesima pretendente

Dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni sul futuro del centrocampista del Milan. Ormai è storia nota lo stop nella trattativa per il rinnovo con il club rossonero.

Il Diavolo ha fatto la sua offerta e non è intenzionato a spingersi oltre, dall’altra parte il mediano africano, tramite i suoi agenti, continua a chiedere una cifra più alta. Nel frattempo la situazione sembra essersi stabilizzata su queste prese di posizioni e Kessie sta tornando protagonista in campo, agli ordini di Stefano Pioli.

Nell’ultimo turno di campionato, sabato sera contro il Verona di Tudor, ha realizzato il suo primo gol stagionale superando Montipò dal dischetto per il momentaneo pareggio, prima del 3-2 finale e del successo dei rossoneri. Intanto però il suo contratto rimane in scadenza nel giugno del 2022 e un altro club si è messo in fila per provare il colpo a zero. Si tratta dell’Arsenal.

Contatti con l’Arsenal

Secondo fonti vicine a Todofichajes, l’allenatore dei Gunners Mikel Arteta ha fatto il nome del rossonero per rinforzare il suo centrocampo. L’allenatore basco non sarebbe soddisfatto delle prestazioni dell’ex Atletico Madrid, Thomas Partey, e vorrebbe l’ex Atalanta a Londra come suo sostituto. Si parla già di un contatto fra il club inglese e l’agente del giocatore, Atangana.

Il portale spagnolo considera il centrocampista ormai già come uno svincolato ed è sicuro che l’ivoriano sarà tra i giocatori più contesi sul mercato. Il giocatore non ha accettato l’ultima proposta della dirigenza rossonera e da lì i rapporti si sono interrotti. Inizialmente la principale candidata ad assicurarsi il calciatore era il Psg. Da qualche settimana invece la Premier League sembra invece la destinazione più probabile per Kessie.