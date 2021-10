“Come Tardelli”, il Milan si gode il nuovo Pobega: futuro deciso

Il Milan si gode la crescita di Tommaso Pobega. Il centrocampista a segno contro il Genoa esaltato da La Gazzetta dello Sport. Tenerlo o scambiarlo?

Partita da incorniciare per Tommaso Pobega, quella di ieri contro il Genoa, in cui è arrivato anche il gol. Il centrocampista di proprietà del Milan cresce a vista d’occhio sotto la gestione di Ivan Juric.

Al Torino è presto diventato un punto fermo, un calciatore capace di fare la differenza, nel ruolo di centrocampista. La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, lo premia con un voto da capogiro. Per il classe 1999 un otto in pagelle per “Un primo tempo alla Tardelli, incontenibile, da tuttocampista più il gol. E quando nella ripresa infuria la battaglia è un martello”.

Il Milan e Stefano Pioli gongolano, sapendo che la prossima stagione avranno tra le mani un centrocampista più maturo e molto probabilmente pronto a difendere i colori del Diavolo. In vista di un possibile addio di Franck Kessie, Pobega potrebbe sicuramente essere il nome giusto per rafforzare la mediana, anche se con caratteristiche diverse.

Leggi anche:

Scambio con Bremer?

Anche sui social si discute di Pobega e il desiderio praticamente unanime è quello di rivederlo al Milan la prossima stagione. Al Torino, però, non mancano le opportunità di calciomercato, che potrebbero nascere grazie al centrocampista. Impossibile chiaramente intavolare una trattativa che preveda Belotti, visto il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il nome più interessante in casa granata è certamente Bremer. Il brasiliano classe 1997 è protagonista di un avvio di stagione davvero importante. Il giocatore potrebbe rappresentare il profilo perfetto per il dopo Alessio Romagnoli.

Il Milan, però, non è l’unica squadra ad aver messo gli occhi sul centrale. Attenzione a Inter e Napoli. E’ ovvio che se il club rossonero dovesse decidere di giocarsi la carta Pobega, tutto cambierebbe…

Peccato che al #Torino sia solo di passaggio, ma Tommaso #Pobega – con questo fisico, questo temperamento e soprattutto questa testa – diventerà davvero un bel giocatore 🎩#TorinoGenoa pic.twitter.com/SchJMdw5jR — Diego Fornero (@diegofornero) October 22, 2021

Pobega sta diventando davvero un bel giocatore. Però potremmo anche lasciarlo al Torino in cambio di Bremer che in difesa ci sarebbe utilissimo 😎 abbiamo tra le mani una pedina che potrebbe sbloccare diverse situazioni nel mercato italiano. "Arrivederci arrivederci…" (cit.) https://t.co/WFJicead63 — Felix (@FeliceRaimondo) October 22, 2021

Dovesse arrivare il rinnovo di Romagnoli (ne sarei contento) la priorità sarà il reparto offensivo. Rimane il nodo Kessie ma forse questo Pobega… #Milan — Leonardo (@leonzan75) October 23, 2021