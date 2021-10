In casa Milan si parla di rinnovi e ce ne sono alcuni molto attesi. Massara conferma le intenzioni del club.

La società di via Aldo Rossi ha diverse situazioni contrattuali che sono oggetto di discussione. Quella più nota riguarda Franck Kessie, ma ce ne sono anche altre. Basti pensare a Simon Kjaer, Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leao.

Un altro contratto da discutere è quello di Stefano Pioli. L’allenatore emiliano va in scadenza a fine giugno 2022 e nell’accordo attuale è prevista una clausola che consente al Milan di prolungare tale contratto fino al 2023. Non sembrano esserci dubbi sulla sua conferma in rossonero, gioco e risultati ci sono. E i rapporti con la dirigenza, oltre che con i calciatori, sono ottimi.

News Milan, rinnovo Pioli: la conferma di Massara

Il direttore sportivo Frederic Massara prima di Bologna-Milan ha parlato proprio di Pioli a Sky Sport: «Gli facciamo i complimenti per le cento panchine, perché sono state tutte di alto livello. Sta facendo davvero un lavoro grandioso. Siamo molto contenti, c’è grande sintonia e grande condivisione reciproca nel voler proseguire questo percorso. Siamo convinti che proseguiremo ancora a lungo con lui».

Massara conferma che il rinnovo di contratto di Pioli si farà. Non entra nei dettagli, però le sue parole sono importanti. Certamente non stupiscono, perché la situazione in casa Milan è nota e l’attuale tecnico rappresenta uno dei punti fermi. Adesso si tratta solo di capire quando avverrà la firma, che oggi non rappresenta una priorità immediata ma potrebbe comunque essere apposta prima della fine del 2021. Sono esclusi colpi di scena sul futuro del mister, convinto di restare in rossonero.