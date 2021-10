Infortunio Castillejo, altra tegola per Pioli | L’esito degli esami

Svelata l’entità dell’infortunio di Samuel Castillejo. Lo spagnolo si è sottoposto oggi ai consueti esami strumentali

Non si placa la maledizione infortuni in casa Milan. Ieri sera è toccato a Samuel Castillejo aver a che fare con guai fisici. Lo spagnolo è uscito nell’intervallo dalla gara contro il Bologna per un dolore alla coscia sinistra. Oggi ha svolto i dovuti esami strumentali che ne hanno rivelato l’entità.

E come si temeva si è trattato di una lesione ai muscoli flessori della coscia sinistra per l’ala spagnola. Questo è quanto appreso dalla redazione di MilanLive.it. Samuel aveva da poco ritrovato fiducia di mister e tifosi, dopo la bella prestazione messa in campo contro l’Hellas Verona. Ieri, Pioli lo aveva di fatto premiato con l’esordio da titolare in stagione, ma in questo Milan non si può mai star sereni.

Prima forzata, primo infortunio per Castillejo, che adesso salterà sicuramente la prossima gara di campionato contro il Torino a San Siro. Da comprendere quali siano gli effettivi tempi di recupero per l’esterno ex Villareal.