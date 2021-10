Sky – Theo Hernandez già al lavoro: torna col Torino

Manuele Baiocchini ha spiegato ai microfoni di Sky Sport 24 che il difensore rossonero è già pronto per tornare agli ordini di Stefano Pioli.

Arrivano finalmente delle buone notizie da Milanello. Il giornalista Manuele Baiocchini è intervenuto oggi ai microfoni di Sky 24 facendo il punto in casa Milan.

In particolare il giornalista ha parlato del ritorno di Theo Hernandez, che in mattinata è risultato negativo al Covid nell’ultimo tampone effettuato, come riportato dal club rossonero in un comunicato ufficiale: “AC Milan comunica che Theo Hernández è risultato negativo al Covid-19”. Il laterale francese è tornato quindi ha lavorare in palestra. Secondo Baiocchini il classe 1997 è in buona forma fisica e sarà agli ordini di Stefano Pioli già da martedì nella sfida di San Siro contro il Torino di Ivan Juric.

Leggi anche:

In questi giorni Theo Hernandez era stato colpito in modo leggero dal virus ed era pertanto riuscito comunque ad effettuare un percorso di allenamento personalizzato in modo da non perdere la condizione. Dopo quindi tre partite saltate, fra campionato e Champions League, il difensore torna quindi disponibile tra le fila rossonere e non escluso che possa figurare tra gli undici titolari che affronteranno la squadra granata dopodomani.