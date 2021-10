Rinnovo Kjaer, accordo imminente: i dettagli del nuovo contratto

Dopo Saelemaekers, il Milan è pronto a blindare anche Simon Kjaer che sta meritando sul campo di rimanere ad oltranza.

Come già annunciato dal Milan stesso e dai ben informati vicini all’ambiente rossonero, è iniziata la stagione dei rinnovi. O quanto meno i dialoghi per blindare alcuni elementi importanti della rosa.

Il primo annuncio è arrivato diversi giorni fa, con il prolungamento di Alexis Saelemaekers. Il belga ha firmato fino al giugno 2026, venendo letteralmente blindato dopo le due ottime stagioni disputate in maglia rossonera. Ma ora tocca a casi più impellenti.

Il prossimo della lista dovrebbe essere il leader difensivo Simon Kjaer. Il 32enne danese è uno dei calciatori del Milan in scadenza a giugno prossimo, ma l’opzione rinnovo per lui non sarà affatto un problema o una complicazione.

Il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira ha poco fa aggiornato la situazione riguardante Kjaer. Pare proprio che l’accordo sia imminente, visti i dialoghi produttivi tra il Milan e l’entourage del danese.

Si parla di firma ormai prossima, già nelle settimane a venire. Il Milan è pronto ad annunciare questo secondo rinnovo importante che eleggerà Kjaer a tutti gli effetti una bandiera indissolubile del club. Intanto arrivano le prime indicazioni anche sui dettagli del contratto.

#ACMilan are confident to close Simon #Kjaer’s contract extension in the next weeks. Ready a contract until 2023 with an option for 2024. #transfers https://t.co/aGC4SP6lAK

— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 24, 2021