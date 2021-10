Serie A, classifica aggiornata: Milan capolista con il Napoli

Si arresta la volata del Napoli, che all’Olimpico pareggia contro una Roma rigenerata. 0-0 e primo posto a pari punto del Milan per Spalletti

Primo pareggio della stagione per il Napoli di Spalletti, dopo ben otto vittorie consecutive. Termina 0-0 allo Stadio Olimpico, tra la Roma e la squadra azzurra. Un match assolutamente combattuto ma che alla fine distribuisce un punto per parte alle due formazioni.

Adesso, il Napoli si trova sempre in testa alla classifica, ma deve condividere il posto di capolista con il Milan di Stefano Pioli, vittorioso ieri sera nella trasferta contro il Bologna (2-4). Rossoneri e azzurri contano entrambi 25 punti. Sarà scontro spietato per lo scudetto? Presto per dirlo. Siamo soltanto all’inizio.

La Roma, con il punto conquistato si conferma quarta in classifica a quota 16 punti, ma attenzione alla Juventus, che stasera, contro l’Inter, potrebbe avere la possibilità per il sorpasso. Con 14 punti e la vittoria, gli uomini di Allegri hanno potrebbe passare la Roma e andare a pari punti dei nerazzurri (17).

Nel frattempo, questa la classifica aggiornata al post Roma-Napoli: