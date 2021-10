Atletico Madrid, lesione per l’esterno: può saltare il Milan

L’Atletico Madrid perde un giocatore importante per infortunio. La sua presenza potrebbe essere a rischio anche per la gara di Champions contro il Milan

Brutta tegola per l’Atletico Madrid di Simeone. I colchoneros dovranno fare a meno per un pò di tempo di Tomas Lemar, infortunatosi nell’ultima di Liga spagnola contro la Real Sociedad. Il talento offensivo francese potrebbe saltare anche la gara di Champions contro il Milan in programma il 24 novembre.

Infatti, come si legge nel sito ufficiale della società spagnola, Lemar ha riportato una lesione importante al muscolo della coscia destra, e certamente salterà le prossime tre partite, tra cui anche lo scontro di Champions League contro il Liverpool. Non vengono specificati dall’Atletico Madrid i tempi di recupero del francese, ma trattandosi di lesione è facilmente ipotizzabile l’assenze di un mese.

Nel frattempo, come informa il club madrileno, Tomas Lemar si sottoporrà a cure mediche e fisioterapia. Ma la sua è un assenza assolutamente fondamentale per Simeone, soprattutto in chiave Champions. L’esterno francese ha dimostrato più volte di saper incisivo e di grande aiuto alla squadra rojiblanca.