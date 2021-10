Milan e Napoli insieme in vetta alla classifica: non accadeva da 30 anni

Il Milan ed il Napoli sono prime in classifica assieme, a quota 25 punti ciascuno. Una situazione simile non si verificava da tempo.

La nona giornata di campionato è ormai in archivio, visto che la Serie A riaprirà immediatamente i battenti domani con il turno infrasettimanale valido per la decima giornata. Ma intanto sta aumentando il divario tra le prime e le inseguitrici.

La vittoria del Milan sul Bologna ed il pareggio del Napoli a Roma donando di fatto una doppia capolista alla Serie A 2021-2022. Rossoneri e partenopei sono ora appaiati a quota 25 punti, frutto di otto successi ed un solo pareggio per entrambe. Una forte candidatura al titolo per le due storiche rivali.

Ma da quanto tempo non capitava di vedere Milan e Napoli assieme in vetta? La risposta ci viene fornita come al solito dal giornalista Giuseppe Pastore, vera e propria enciclopedia quando si tratta di numeri e precedenti del nostro calcio.

Milan e Napoli in testa, l’ultima volta ad ottobre 1991

Su Twitter Pastore ha svelato la data esatta dell’ultima volta di un tandem Milan-Napoli in testa alla classifica del massimo campionato italiano. Sono passati esattamente 30 anni, tornando indietro in epoche nelle quali il Diavolo e l’Asinello rappresentavano l’élite assoluta.

L’ultimo weekend fu quello del 6 ottobre 1991. Si disputava la sesta giornata di campionato, con il Milan che vinse 2-0 sul campo dell’Atalanta (reti di Van Basten e Albertini), mentre il Napoli guidato dal duo Zola-Careca ne rifilava 4 in trasferta al povero Ascoli.

#Milan e #Napoli tornano in testa da sole alla classifica della #serieA: non succedeva dal 6 ottobre 1991. In testa alla hit parade “Rapput” di Claudio Bisio e Rocco Tanica, presidente del Consiglio Giulio Andreotti. pic.twitter.com/g85T1zsv73 — Giuseppe Pastore (@gippu1) October 24, 2021

Entrambe le formazioni si ritrovarono a quota 9 punti al termine di quella giornata (era ancora l’era dei 2 punti a vittoria), inseguite da un folto gruppo di squadra a quota 8. Dal turno successivo le strade di Milan e Napoli si divisero: i rossoneri proseguirono la serie vincente con un 2-0 sul Parma, mentre gli azzurri furono sconfitti in casa dalla Juventus.

La stagione 1991-1992 vide alla fine trionfare il Milan di Fabio Capello, che conquistò così il primo dei suoi quattro Scudetti in rossonero. Il Napoli di Ranieri chiuse invece con un onorevole 4° posto e la qualificazione alla Coppa Uefa.