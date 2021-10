Milan, premio a Pioli per le 100 panchine: “Spero di farne tante altre ancora”

Oggi pomeriggio, a Milanello, il club ha premiato Stefano Pioli per le 100 panchine con la squadra rossonera. Parole importanti di Maldini durante l’evento!

Sabato sera, contro il Bologna in trasferta, Stefano Pioli ha raggiunto le cento presenze sulla panchina del Milan. Un obiettivo importantissimo, per un allenatore che in punta di piedi ha contribuito alla rinascita di una squadra priva d’identità.

Oggi, è stato premiato dal club, nella persona di Paolo Maldini. Il direttore tecnico rossonero ha consegnato una medaglia al mister e ha speso qualche bella parola dinnanzi a staff e giocatori. Queste le parole di Paolo:

“Volevamo premiare il Mister Pioli per le sue 100 panchine, sono passati 2 anni dal 20 ottobre 2019, Milan-Lecce. Tanti complimenti Mister, sono le prime di un numero che è difficile calcolare ad oggi per quello che verrà. Siamo veramente contenti di questo traguardo, un traguardo importante”.

Ovviamente, Stefano Pioli ha ringraziato e speso anche lui qualche parola in occasione del grande obiettivo raggiunto. Belle parole e un filo di sarcasmo a rendere tutto più piacevole. Le parole del Mister:”Questo è merito di tutti noi, tutti voi. Non so se per qualcuno è una minaccia, ma spero di farne minimo altrettante”.