Theo Hernandez, obiettivo rinnovo: la proposta del Milan

Milan al lavoro per il rinnovo di Theo Hernandez: si cerca l’accordo per blindarlo.

Il club rossonero vuole mettersi al riparo dagli eventuali assalti di squadre straniere, quindi ha mosso i primi passi per prolungare il contratto di Theo Hernandez. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno intenzione di blindare il terzino francese al più presto.

Il contratto attuale scade a giugno 2024 e prevede uno stipendio da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Il rendimento di questi anni ha fatto meritare all’ex Real Madrid almeno un raddoppio di tale importo. Il Milan dialoga con l’agente Manuel Garcia Quilon per giungere a un’intesa completa su durata e ingaggio.

Il giornalista sportivo Nicolò Schira conferma che il rinnovo di Theo Hernandez è una delle priorità del Milan per i prossimi mesi. L’obiettivo è prolungare il contratto fino a giugno 2026. Il club rossonero è pronto ad aumentare lo stipendio a 3,5 milioni netti annui. La trattativa è in corso per cercare di raggiungere un accordo che soddisfi tutte le parti.

Theo Hernandez è felice di vestire la maglia del Milan, ha un ottimo rapporto con Maldini e vive molto bene a Milano con la sua compagna Zoe Cristofoli. Non è trapelata alcuna volontà di cambiare squadra, nonostante i rumors sull’interesse di alcune importanti squadre europee.

La sensazione è che le parti troveranno un’intesa sul nuovo contratto. La società rossonera vuole tenere il francese ancora a lungo, è un elemento cardine della squadra e del progetto tecnico. Maldini, che lo ha portato a Milanello nel 2019, conta di convincerlo a firmare l’accordo.

