Milan-Torino, la classifica di Serie A aggiornata in tempo reale

La classifica di Serie A aggiornate in tempo reale durante Milan-Torino, l’anticipo serale della 10^ giornata di Serie A

Il Milan torna in campo questa sera per affrontare il Torino dopo aver vinto con fatica la partita contro il Bologna sabato. Stefano Pioli ha recuperato due titolari, Theo Hernandez e Franck Kessie, ma ha perso Ballo-Touré, alle prese con un problema alla caviglia causato dell’intervento killer di Roberto Soriano .

Al suo posto l’allenatore schiera Kalulu e non il rientrante Theo, che non è ancora al meglio. I rossoneri puntano la vittoria per mettere pressione al Napoli, impegnato giovedì sera contro il Bologna allo Stadio San Paolo. Al momento le due squadre sono entrambe in testa alla classifica a pari punti. Dietro c’è l’Inter, lontana sette punti; ancor più indietro invece c’è la Juve, a dieci.

Il Milan vuole quindi continuare a fare risultati positivi per tenere tutti distanti, guadagnare ancor più terreno e mettere un po’ di pressione in vista delle partita in programma domani, valide per la 10^ giornata di Serie A. Il match col Torino è in corso in questi minuti e qui di seguito è disponibile la classifica in diretta in tempo reale. Ricordiamo che nel pomeriggio lo Spezia ha pareggiato 1-1 col Genoa e la Salernitana ha vinto con il Venezia.

Leggi anche:

Milan-Torino, Serie A: la classifica aggiornata

Risultato:

Milan-Torino 1-0 (14′ Giroud)

Classifica Serie A: