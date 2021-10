Tomori: “Tanti impegni in questo periodo. Qui sono a casa”

Le parole del difensore rossonero e della nazionale inglese ai microfoni di Milan Tv nel pre-match di Milan-Torino.

Mancano pochi minuti all’inizio di Milan-Torino, gara valevole per la decima giornata di Serie A. Il Diavolo cercherà di mantenere la vetta della classifica contro i granata e lo farà con Fiyako Tomori, che parte titolare anche in questo turno infrasettimanale.

Il difensore rossonero, perno fondamentale del reparto arretrato dei rossoneri, ha parlato ai microfoni di Milan TV prima dell’inizio del match. Queste le sue parole: “E’ un periodo con tanti impegni ma siamo pronti”. I rossoneri in effetti sono al quarto impegno in appena undici giorni e domenica sera c’è in programma anche il big match all’Olimpico contro la Roma di Mourinho. Il Diavolo non può però permettersi di rifiatare e stasera ha l’occasione per allungare ancora.

Tomori ha poi aggiunto sulle sue sensazioni qui al Milan: “Mi sono inserito bene, mi trovo benissimo in questo gruppo. Mi trovo bene al Milan, mi sento a casa”.